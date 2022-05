BMW Z4 o Alfa Romeo Giulia? Il mash-up più controverso che vedrete oggi

Su queste pagine vediamo spesso degli ibridi assurdi, mash-up di veicoli differenti non sempre riuscitissimi (guardate questa Ferrari F40-Ford GT), oggi però vogliamo sapere cosa ne pensate di questa incredibile accoppiata: qualcuno ha avuto la bella idea di mixare una BMW Z4 con un'Alfa Romeo Giulia.

L'effetto finale è estraniante, anche se alla fine dei conti è stata sostituita soltanto la griglia. Abbiamo infatti il corpo di una BMW Z4 con la griglia di un'Alfa Romeo Giulia, e neppure completamente originale. Il taglio dei fari infatti è rimasto di stampo BMW, così come il front bumper, rimasto del reparto BMW M. La mano Alfa Romeo si nota soltanto nella bombatura del frontale e ovviamente nella iconica griglia triangolare.

Guardando poi la vettura di tre quarti o di lato si nota anche un dettaglio aggiuntivo: i cerchi riprendono un classico disegno Alfa Romeo, con i cinque fori. Il proprietario ha poi impreziosito il tutto con la scritta Roadster realizzata in un simpatico font. Purtroppo non abbiamo fotografie del posteriore, così come del vano motore, che con molta probabilità non monta affatto un Busso V6 ma un originale motore BMW. Vi ha convinto come mash-up? Spendereste mai dei soldi per trasformare una BMW Z4 in una stramba Alfa Romeo?