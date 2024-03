La BMW Z4 dice addio? Voci di stop di produzione, con lei anche la Rolls Royce Ghost

Ultime vittime della scure dell'elettrico? In questo caso forse no. BMW Z4 e Rolls-Royce Ghost, probabilmente, verranno tolte dalla produzione. Sebbene queste voci non siano confermate, la notizia sta scuotendo il mondo degli appassionati di tutto il mondo.

Sì, il periodo è quello che è in effetti. Anche Mercedes ha annunciato la fine dell'AMG GT Roadster, della SLC/SLK e della Classe S Cabriolet, optando per consolidare le Classi C ed E Cabrio nella nuova Classe CLE. Allo stesso modo, la BMW Z4 potrebbe non vedere un'altra generazione (con un novo veicolo completamente diverso), poiché le vendite sono scese drasticamente a soli 1.881 esemplari negli Stati Uniti nel 2023.

Queste decisioni potrebbero avere ripercussioni sul futuro della Toyota Supra, la cui popolarità è in calo. Inoltre, si discute la possibilità che BMW abbandonerà anche la Serie 8 Coupé e Cabriolet, anche se la versione Gran Coupé potrebbe continuare ad essere prodotta. Inoltre, lo storico stabilimento BMW di Monaco di Baviera sarà riconvertito per produrre esclusivamente auto elettriche entro la fine del 2027. L'impianto, attivo dal 1922, sta per vivere una trasformazione epocale, segnando così la fine di 105 anni di produzione di motori a benzina e diesel. Ciò potrebbe portare ad un ripensamento repentino della gamma, in cui la BMW Z4 potrebbe proprio essere la vittima sacrificale.

Ci sono anche speculazioni riguardo a un nuovo modello i8 che potrebbe competere con la Porsche Taycan e la prossima Mercedes-AMG GT EV a 4 porte. Inoltre, vi è l'ipotesi che l'elaboratore tedesco "Alpina" possa entrare nella fascia alta del mercato per sfidare Mercedes-Maybach, con la possibilità che la Rolls-Royce Ghost ne esca come perdente, e che dunque potrebbe anch'essa cessare di esistere.

Ma altri grandi addii hanno già investito il continente americano, con l'addio della Chevrolet Camaro. General Motors Authority ha confermato la fine della produzione della sesta generazione della storica muscle car, elogiando la passione che ha suscitato in tutto il mondo. Tuttavia, il possibile sostituto di questa icona dell'automobilismo potrebbe arrivare nei prossimi anni: sarà totalmente elettrica e sarà, probabilmente, diversa anche nel nome.

