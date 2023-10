BMW Z13 e Z15, così l'elica immaginava la sua city car: un'idea da perseguire?

Durante i magici anni '90, periodi di grandi sperimentazioni e in cui fra le piccole 'cattive' dominavano la Renault Clio Williams, la Saxo VTS e la 106 Rallye, anche BMW ha pensato concretamente allo sviluppo di una sua city car.

Prima della Serie 1, lanciata nel 2004, ai progettisti dell'Elica era venuta in mente di produrre un'utilitaria, una BMW per tutte le tasche che andasse a fare concorrenza alle vetture che spopolavano in quegli anni, in particolare Fiat, Peugeot, Renault.

E così che in occasione del Salone di Ginevra del 1993 venne presentata la BMW Z13, quindi l'autunno successo, al Salone dell'Automobile di Francoforte, fu la volta della Z15. La prima era una vettura caratterizzata da tre posti disposti a triangolo, dotata di un motore della moto BMW K1100, con una potenza ridotta a 82 cavalli, sufficienti comunque a far muovere la piccola city car dal peso di soli 820 kg.

La Z15, invece, aveva delle forme molto più morbide, una city car “curvy” senza dubbio più adatta ad una clientela tradizionale rispetto alla Z13 che invece era molto più sportiva, con linee più “aggressive”.

La 15 aveva inoltre la possibilità di ospitare fino a 4 persone, grazie a 3,70 metri di lunghezza, mentre il motore rimase lo stesso del precedente prototipo. Alla fine non se ne fece più nulla anche perchè l'anno successivo, nel 1994, BMW acquistò la Rover Cars, di conseguenza divenne proprietaria della Mini.

A quel punto si decise giustamente di affidare lo sviluppo di una city car agli ingegneri inglesi, e così che nacque il modello remake di Mini, uscito però solamente sette anni dopo, nel 2001.

Il resto è storia di questi giorni con la nuova Mini Cooper EV e la Countryman EV presentate un mese fa, mentre in casa BMW hanno definitivamente abbandonato ogni idea di city car, ancor di più con l'avvento dell'elettrico: secondo voi i bavaresi avrebbero dovuto proseguire lo sviluppo dei due progetti Z13 (quella verde) e Z15 (blu)? O hanno fatto bene ad accantonarli?