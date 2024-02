BMW XM Venuum Black, il SUV estremo che piacerebbe sicuramente a Batman

La BMW XM Venuum Black, denominata anche Black Rhino, è la fantastica creazione di un’azienda specializzata nella personalizzazione di vetture con sede a Dubai che vanta la realizzazione di opere d’arte a quattro ruote di altissimo livello.

Si tratta di una bestia su quattro ruote, completamente nera, con i vetri oscurati e numerosi dettagli che la rendono ancor più cattiva del normale. Il video diffuso dall’azienda è solo CGI (dunque è un filmato generato al computer), ma il team di ingegneri e meccanici è già all’opera per iniziare questo fantastico progetto e farlo uscire il prima possibile dall’officina.

Il controverso design dell’XM è stato portato a un livello superiore: la parte anteriore del veicolo ha ricevuto un paraurti ridisegnato e uno splitter rifinito in nero lucido, tanto da renderla un’auto che farebbe invidia a tutti, persino a Batman. L’aspetto intimidatorio viene poi conferito da numerose altre modifiche, quali i passaruota allargati, le minigonne laterali, uno spoiler posteriore che si estende dal tetto e, come se non bastasse, la presenza di ben 6 terminali di scarico a confermare una cattiveria estrema.

Si tratta di un modello che verrà prodotto in edizione limitata, ancora però non sappiamo quante unità verranno create e a che prezzo. Pensiamo in ogni caso che la BMW XM standard, come mamma BMW l’ha fatta, parte da 159.000 dollari in America, poco meno di 150.000 euro, un investimento decisamente oneroso (BMW XM, il SUV monstre che supera anche Urus). Il motore montato su questa vettura è comunque all’altezza del prezzo: si tratta di un propulsore TwinPower Turbo V8 da 4,4 litri che sprigiona una potenza di 738 CV con una configurazione a trazione integrale, che le permetterà di viaggiare da 0 a 100 km/h in circa 3,6 secondi.

Si potrà optare anche per una seconda motorizzazione che prevede una potenza di 644 CV e uno sprint da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Questi dati la rendono la XM più potente che sia mai stata messa in circolazione, dunque non saremmo poi così in disaccordo con Batman nel caso in cui la volesse guidare.