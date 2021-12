Sarà così la BMW XM di serie? I render dal BMW Concept XM

Lo scorso 30 novembre abbiamo ammirato in tutto il suo splendore il nuovo BMW Concept XM, una vettura futuristica che darà presto vita a un modello di serie - un po' com'è successo alla BMW iNEXT diventata oggi la BMW iX che abbiamo guidato in anteprima. Ebbene ecco come potrebbe essere la BMW XM di produzione.

Solitamente quando si passa da un concept a un modello di serie le modifiche applicate sono enormi, e i motivi sono i più svariati. Innanzitutto commerciali: un concept è spesso talmente avanzato che i suoi costi farebbero lievitare troppo i listini finali. Inoltre alcuni design non soddisferebbero tutte le regole di omologazione richieste in Europa e non solo, motivo per cui le auto di serie sembrano meno futuristiche dei concept.

Con la BMW iX però non ci siamo allontanati troppo dall'idea iniziale e lo stesso potrebbe accadere con la BMX XM, che possiamo ammirare in un nuovo render firmato Kolesa. Una BMW XM di questo tipo sarebbe perfettamente plausibile, con circa il 90% del design originale rimasto invariato. La griglia e il frontale sarebbero meno aggressivi del concept, inoltre spunterebbero delle maniglie tradizionali sulle portiere. Questo però è solo un concept, per la BMW XM ufficiale dovremo ancora aspettare del tempo.