La BMW XM Label lanciata alla massima velocità sull'Autobahn: il video

La BMW XM sarà il suv di produzione più potente della casa automobilistica. Offrirà infatti prestazioni impressionanti con 738 cavalli, 1000 nm di coppia, un peso di oltre 2.700 chilogrammi e un prezzo base di 175.000 euro.

In un video girato su un'autostrada tedesca, possiamo vedere il veicolo raggiunge una velocità di circa 290 km/h, tuttavia si può anche notare come la sua massa e altezza compromettano l'agilità in curva rispetto ai modelli più leggeri.

Dotato di un motore a combustione da 577 cavalli e un motore elettrico da 194 cavalli, l'XM offre un'accelerazione notevole nonostante il suo peso. Gli interni lussuosi, con rivestimenti in pelle, cielo illuminato e un confortevole sedile posteriore chiamato M Lounge, compensano certamente la mancanza di agilità.

Nel 2024, la tecnologia ibrida della XM sarà presente anche nella M5 Sedan e nella M5 Touring. Inoltre BMW sta già progettando una M3 completamente elettrica basata sulla piattaforma Neue Klasse, e che sarà prevista per il 2027 o il 2028. Inizialmente si pensava che la XM fosse un successore della X1, tuttavia la casa bavarese ha ampiamente smentito queste supposizioni.

Sebbene in Italia i preordini di BMW XM non siano andati benissimo, questo suv sarà una vera gatta da pelare per quei marchi che offrono soluzioni concorrenti del calibro di Lamborghini Urus.