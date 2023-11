BMW XM, la casa bavarese svela finalmente la storia dell'incidente alla Pikes Peak 2023

BMW ha lavorato molto per preparare il suo XM al fine di stabilire un nuovo record per i SUV di produzione a Pikes Peak. Purtroppo però le cose non sono andate proprio lisce: il suv emblema di BMW ha avuto un incidente in cui ha urtato un albero e si è ribaltato, lasciando la pista sopra un carroattrezzi.

In un documentario suddiviso in due parti, BMW ha mostrato le difficoltà che hanno segnato ciò che doveva essere un record, ma che si è concluso in modo inaspettato. Al volante c'era Matt Mullins, istruttore capo della BMW Performance Driving School, che conosceva la vettura in ogni suo dettaglio. Le condizioni meteorologiche erano perfette il giorno della gara, avvenuta il 23 giugno, prima della sfida finale nota come "Race to the Clouds" (date un'occhiata anche al record stabilito da BMW M2 sul circuito di Nurburgring).

L'auto coinvolta era la numero 738, una delle BMW M più potenti, con un sistema ibrido che combinava un motore biturbo da 4,4 litri e un motore elettrico, erogando 738 cavalli e 1.000 Nm di coppia, il tutto trainando un veicolo che pesava 2.785 chilogrammi.

Fortunatamente, Matt è uscito illeso dall'incidente, ma l'auto ha subito danni significativi. La notizia dell'incidente è arrivata agli spettatori senza specificare il numero dell'auto o il nome del pilota, creando un momento di apprensione tra la squadra e la famiglia di Matt che era presente durante l'evento. La BMW XM è stata riportata ai box su un rimorchio, con la parte anteriore gravemente danneggiata e il parabrezza frantumato.