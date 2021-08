Il BMW X8 M va al Nürburgring e viola ogni legge della fisica

Le voci di corridoio inerenti il possibile debutto di un BMW X8 M sono in circolazione già da un po', ma stavolta abbiamo finalmente avuto l'opportunità di posare gli occhi su un prototipo del gigantesco SUV sportivo tedesco mentre passava all'azione al cosiddetto "Inferno Verde".

A quanto pare si tratta del misterioso "Project Rockstar" di BMW e nel video in alto, caricato su YouTube da CarSpyMedia, è possibile osservarlo mentre prova a violare ogni legge della fisica. Questo specifico esemplare potrebbe essere ibrido, in quanto porta con sé dei segni identificativi sui finestrini e sulle portiere, per cui le possibilità che sia effettivamente un BMW X8 M sono alquanto alte. Oltretutto dobbiamo segnalare la presenza di scarichi nascosti quasi sicuramente sovrapponibili a quelli di altre vetture a badge M, e infine anche l'implementazione di grosse pinze freno nascoste dietro i possenti cerchi.



Ad incrementare ulteriormente queste possibilità ci pensa di certo pure la velocità, poiché il pesantissimo veicolo riesce ad affrontare le curve e ad uscire dalle stesse con una prestanza davvero degna di nota. L'X8 è in grado di rimanere stabile e deciso anche nei tornanti più ardui, e non è cosa facile da ottenere per un mezzo di tale stazza.



Con ogni probabilità i futuri acquirenti troveranno sotto al cofano un poderoso V8 twin-turbo da 4,4 litri coadiuvato da un motore elettrico da 200 cavalli. In totale l'output dovrebbe aggirarsi intorno ai 750 cavalli di potenza, i quali renderebbero l'X8 M il modello di serie più potente mai uscito dalle linee produttive della casa tedesca. Non è poi da escludere che sarà al contempo il veicolo più pesante mai sviluppato dal brand, soprattutto se la batteria andrà ad assumere dimensioni importanti.



Nel frattempo il marchio bavarese sta provando ad espandere a più non posso il suo portfolio di veicoli, e non soltanto tramite i modelli elettrici come la BMW i4 o la BMW iX3 (ecco la nostra prova). La divisione specializzata sulle due ruote, BMW Motorrad, ha appena presentato due interessanti soluzioni per la mobilità urbana: uno scooter capiente e confortevole e un peculiare monopattino elettrico contraddistinti da un design asettico e moderno.