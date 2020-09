BMW X8: il gigantesco SUV è stato avvistato in strada

Nel corso di quest'anno sono state molte le voci di corridoio le quali parlavano di una eventuale BMW X8 in fase di sviluppo, e cioè di un enorme veicolo (forse più grande della X7) dalle forme stilizzate e peculiari. Adesso uno dei fotografi di Autoblog ha potuto confermare il tutto grazie a un avvistamento in strada.

Dalle immagini in fondo alla pagina è possibile notare che le dimensioni non differiscono molto da quelle della X7, ma la differenza di stile è palese, e porta l'X8 a somigliare di più alla X2 che alla X4 o X6. Chiaramente si tratta di un prototipo, ma non crediamo che l'aspetto generale possa variare più di tanto da qui al lancio.

Pertanto, iniziando dall'avantreno la X8 mostra dei fari in linea con quanto proposto da Nissan Juke e Jeep Cherokee, dove l'illuminazione deriva da grosse lampade tonde sulla parte bassa della griglia, mentre sottili ma lunghe lampade provvedono alla illuminazione diurna. Riguardo il muso invece notiamo un particolare scalino tra il cofano e l'inizio della griglia: una soluzione già impiegata dal Ram 1500.

Di profilo la X8 rivela un tettuccio basso e affusolato, come ci si sarebbe aspettato da un nuovo prodotto del brand. Però, invece che culminare verso il retrotreno con un design da fastback alla X4 o X6, il tetto spiove all'improvviso e in modo netto come una hatchback, o anche come la X2. Nei pressi dell'ultimo montante il team BMW ha voluto sviare gli osservatori con qualche trucchetto, ma non ci aspettiamo strane soluzioni in questo senso.

Da un'angolazione posteriore sono visibili dei passaruota dalle forme nette e aggressive, che donano un aspetto più dinamico alla X8. Questi passaruota vanno poi a incontrare i fari posteriori che, mentre mantengono un design lungo e sottile, risultano comunque più larghi di quelli della X7.

Come abbiamo già accennato in precedenza, davanti ai nostri occhi si para un prototipo lontano dall'arrivo sul mercato, ma sospettiamo che le modifiche estetiche da questo momento in poi possano essere perlopiù marginali.

Di sicuro più vicina è la data di lancio della BMW i4 completamente elettrica: la macchina è già veloce di suo, ma la divisione M per lei ha già in mente dei piani interessanti. Nel frattempo la casa automobilistica tedesca ha pensato a numerosi aggiornamenti per la propria flotta elettrica e ibrida, e arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno. Adesso però non lasciatevi sfuggire la galleria di immagini in fondo alla pagina.