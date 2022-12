BMW X7 Mansory: così il SUV bavarese diventa ancora più cattivo

Elegante e nel contempo “cattiva”, questi i due perfetti aggettivi per descrivere la BMW X7 firmata Mansory, nota azienda tedesca specializzata nel tuning di alto livello. Attraverso il proprio portale l'officina ha fornito i primi dettagli riguardanti il kit per il SUV bavarese, con l'aggiunta di due render in alta qualità.

Mansory, cosa alquanto curiosa, ha utilizzato per i render la versione pre-restyling dello Sport Utility Vehicle ma comunque ha voluto sottolineare che il suo nuovo kit di preparazione riguarderà la nuova versione della BMW X7 i cui segreti sono stati svelati dal capo design del progetto.

La prima cosa che colpisce è senza dubbio il colore scelto per il render, un verde/azzurro acqua decisamente di impatto, che permette di evidenziare ulteriormente le forme massicce della BMW. Il frontale prevede un doppio rene più piccolo rispetto a quello presente sul modello di serie, inoltre si possono notare anche dei nuovi paraurti con delle inedite prese d'aria. Studiando invece l'X7 ai lati, possiamo osservare dei passaruota allargati, in grado di contenere le nuove ruote con tanto di cerchi in lega extra lusso da ben 24 pollici.

Grintoso anche il posteriore del SUV bavarese, dove fanno bella mostra dei nuovi paraurti nonché un nuovo diffusore sempre in verde/azzurro acqua, e un nuovo alettone sul tetto. Mansory ci tiene a far sapere che tutti i nuovi elementi sono stati realizzati in fibra di carbonio, di modo da ridurre il peso del mezzo, inoltre viene specificato il fatto che il cliente potrà scegliere fra ben 11 diversi tipi di cerchi in lega. Anche per gli interni ci sarà un'interessante personalizzazione, con i vari accessori Mansory già presenti in catalogo.

Per quanto riguarda la meccanica per ora non sono state svelate delle modifiche, ma non è da escludere che a breve il preparatore tedesco possa presentare un nuovo kit di sospensioni o magari un motore più potente per il SUV. Del resto l'azienda non è nuova a elaborazioni estreme, e recentemente ha svelato la sua Maserati MC20 Mansory con ben 100 cavalli in più rispetto all'originale.