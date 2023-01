BMW X7 M60i a sette posti sfida Lamborghini Urus: è enorme ma anche veloce

L’ultima sfida di carwow ha messo a confronto tutte le generazioni di Skoda RS, mentre la sfida di quest’oggi torna ad essere più sopra alle righe ma comunque interessante da guardare: da una parte c’è la Lamborghini Urus, dall’altra l’enorme BMW X7 M60i a 7 posti.

La Lamborghini Urus della prova non è la versione Performante vista di recente, ma un modello standard, per quanto possa essere ordinario un crossover che ha il look di una gran turismo a 4 posti che che sotto al cofano nasconde un motore V8 twin-turbo da 4.0 litri che in questa configurazione eroga 650 CV e 850 Nm di coppia, che scarica la sua ira sulle quattro ruote tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti con launch control.

La sfidante non è da meno, ma gli obiettivi in quel di Monaco erano differenti e improntati al comfort e all’abitabilità del crossover. Ciò nonostante, il BMW X7 M60i è equipaggiato con il motore che di solito si trova a bordo della M5, seppur leggermente depotenziato: parliamo di un propulsore V8 da 4.4 litri twin-turbo che offre 530 CV e 750 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti con launch control. Il suo tallone d’Achille è però il peso, che ferma l’ago della bilancia a 2.675 kg.

Abbiamo quindi due SUV molto diversi tra loro, ma tutt’altro che restii a raggiungere l’orizzonte in men che non si dica, dunque per scoprire quale delle due sfidanti taglia per prima il traguardo, vi invitiamo a mettervi comodi e godervi la sfida.