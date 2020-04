Bmw X7 CLR by Lumma Design: ancora più muscoli, aerodinamica e carisma

La BMW X7 subisce la cura Lumma Design, un kit chiamato CLR permette di aumentare in modo importante l'aerodinamica del SUV di Monaco di Baviera. Vediamo tutte le modifiche di questo kit da appassionati, e ovviamente il suo prezzo.

Se di per sé la BMW X7 si impone con i suoi 5,15 metri di lunghezza e 2 di larghezza, il kit di Lumma Design fa guadagnare alla carreggiata ben 5cm. Il SUV acquisisce infatti dei passaruota dalle dimensioni più importanti, sia sul fronte che sul retro, mentre i parafanghi vengono ottimizzati per il raffreddamento dell'impianto frenante.

Ma le novità non finiscono qui: il paraurti anteriore acquisisce un nuovo splitter guadagnandoci anche in carisma grazie ai dettagli in nero ludico, mentre sul retro compare uno spoiler oltre che un estrattore d'aria.

Un kit per chi ama i cerchi che si fanno notare: a scelta del cliente, è possibile aggiungere a questo trattamento anche un nuovo set di cerchi in lega dalle dimensioni gargantuesche. Si può optare per quelli da 23 pollici, ma se si vuole esagerare si può anche montare sul BMW X7 dei cerchi da 24 pollici.

Lumma Design offre anche diverse possibilità per gli interni, con un vasto catalogo di materiali importanti con cui impreziosire ulteriormente l'abitacolo del BMW X7 2020.

Il costo? Ci limitiamo a dirvi quello della versione più economica, senza super-cerchi o stravolgimenti degli interni: si parte da 16.750 euro, ma per un appassionato sono decisamente soldi ben spesi.

Ricordiamo che per una BMW X7 si parte da 94.400 euro, e che il listino di BMW ha recentemente visto il debutto della versione sportiva M50i.