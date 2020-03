Questa BMW X6 M distrutta ancora si muove: sarà rimessa a nuovo

La BMW X6 M che vedete nel filmato in pagina è praticamente distrutta, qualcuno però potrebbe dire "Eppur si muove". Qualcuno infatti, che conoscerete a breve, è comunque riuscito a metterla in moto e a farla spostare di qualche metro.

Quel qualcuno è SalvageMasterV, un canale YouTube focalizzato sulla rimessa in vita di catorci totalmente disastrati/incidentati. Catorci che in realtà, quando pienamente funzionanti, erano auto di lusso, spesso sportive di alta gamma, così come anche questa nervosa X6 M del 2019. Questa vettura sarà completamente messa a nuovo e SalvageMasterV vi mostrerà tutto sul suo canale, l'impresa però non è affatto semplice viste le sue condizioni (e sì, fa molto male vederla ridotta così).

Il parabrezza e il sedile del passeggero non esistono più, del cofano non ne parliamo, il tetto è semidistrutto e ci vorranno settimane per rimettere a posto la meccanica; nonostante questo la vettura si mette ancora in moto, cammina, ha l'acqua dei tergicristalli che spruzza dove meglio preferisce. Dopo un piccolo intervento express alle sospensioni frontali, l'auto è riuscita anche a percorrere qualche metro, facilitando così la vita a SalvageMasterV che doveva spostare la vettura. Sul canale YouTube esistono già 7 parti differenti della lavorazione, nel caso siate curiosi vi auguriamo buona visione.