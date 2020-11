Questa BMW X6 è cattivissima, attenti a non farla arrabbiare

I crossover coupé non piacciano esattamente a tutti, ma in realtà vanno a coprire un segmento del mercato che non si presta a crisi o flessioni. I produttori di auto lo sanno benissimo, e forse ancora meglio alcune case di tuning.

Giusto per fare un esempio, il team di tuning che risponde al nome di Hamann ha recentemente sviluppato un fantastico body kit per l'ultima generazione di BMW X6 e, come potete vedere dalla galleria di immagini in calce, gode di un aspetto davvero sinistro.

Tutte le modifiche e le migliorie possono essere selezionate individualmente e, secondo lo stesso brand, "enfatizzano l'altezzosa aria provocante del gigante sportivo". In Germania il kit è già disponibile, ma in ogni caso bisogna contattare Hamann in modo diretto per apprendere i costi effettivi di ogni singolo componente, in quanto non sono ancora stati resi pubblici.

Il kit completo si adatta perfettamente ad ogni variante dell'ultima X6 e consiste in uno spoiler frontale, in coperture per i parafango anteriori e posteriori, in un diffusore al retrotreno con sagomatura da 101 millimetri per le bocche di scarico e in due alettoni di medie dimensioni posizionati alle estremità superiori e inferiori del lunotto. Oltre a tutto questo è presente anche un kit di ribassamento dell'assetto, il quale riduce l'altezza della vettura dal suolo di 25 millimetri, e al contempo lascia comunque abbastanza spazio tra gli pneumatici e la parte interna dei passaruota.

I cerchi sono a discrezione del cliente, che potrà scegliere fra quelli da 22 o da 23 pollici in modello Anniversary Evo, i quali figurano un pattern a raggi multipli e offrono tre differenti colorazioni: Graphite Grey, Black Line e Hyper Silver.

Hamann infine mette a disposizione degli amanti di interni personalizzati alcune migliorie per l'abitacolo della X6, come pedali sportivi, poggiapiedi, tappetini speciali con lo stemma della casa a rimpiazzare il logo BMW. Quest'ultima operazione la si può applicare anche al badge al centro del volante.



Avviandoci a concludere restando in ambito di SUV della casa automobilistica tedesca, vogliamo rimandarvi alle foto spia le quali hanno immortalato un prototipo di BMW iNext mentre sfrecciava al Nürburgring: il grosso veicolo completamente elettrico potrebbe debuttare a breve. Tornando invece a BMW modificate non possiamo non menzionare l'ottima personalizzazione "By Kith" che va a ritoccare la potentissima BMW M4 Competition.