BMW X5 restyling: i nuovi interni tech catturati in video

La futura BMW X5 è stata catturata in un video. Il nuovo SUV bavarese in arrivo sul mercato in futuro prossimo, è stato avvistato in California e in seguito 'svelato' dal canale Youtube KindelAuto.

Dopo le foto spia della BMW X5 con i nuovi fanali anteriori, possiamo quindi scovare ulteriori dettagli in merito a quello che è da anni uno dei SUV più venduti e apprezzati sul mercato. La prima cosa che salta all'occhio, e che conferma le indiscrezioni degli ultimi tempi, è che a livello di linea non saranno previsti grandi sconvolgimenti, mentre le principali novità dovrebbero vedersi all'interno, nell'abitacolo del nuovo sport utiility vehicle dell'azienda bavarese.

Dal video in questione si nota infatti un layout a doppio schermo per il cruscotto, linea che l'azienda utilizza da un paio d'anni a questa parte, e che risulta essere applicata sugli ultimi modelli del marchio. Il principale aggiornamento riguarda il passaggio alla tecnologia iDrive 8.

BMW ha annunciato al CES 2023 iDrive 9, ma il nuovo sistema per gli infotainment delle auto dell'elica arriverà solamente nei prossimi anni, di conseguenza i mezzi in produzione in queste settimane monteranno la versione numero 8 del software. Dal video emerge inoltre che l'X5 in questione è un prototipo ibrido, in quanto si notano chiaramente gli adesivi Hybrid Test Vehicle sul retro.

Stando ai rumors degli addetti ai lavori, pare che l'azienda dovrebbe puntare su una versione con un motore sei cilindri in linea da 3.0 litri turbo, con uno elettrico dalla potenza massima di 389 cavalli e 600 Nm di coppia. In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che non vi è alcuna data circa il debutto del restyling dell'X5, anche se non è da escludere che già nei prossimi mesi possa fare la sua comparsa ufficiale.