BMW X5 Le Mans, il SUV 'monstre' che era veloce come una Purosangue... 24 anni fa

Fra i SUV più potenti e veloci e nel contempo più incredibili di tutti i tempi, un posto d'onore lo merita senza dubbio la BMW X5 Le Mans. Si tratta di uno Sport utility vehicle che aveva specifiche monstre e che resta ancora oggi uno dei più veloci di sempre nella sua categoria.

Esternamente la BMW X5 Le Mans poteva sembra quasi come una normale X. Scriviamo quasi perchè la “belva” bavarese era dotata di cerchi da 20 pollici BBS d'oro, pneumatici ribassati e un assetto di circa 30 millimetri in meno rispetto all'auto di serie. Ma quando aprivi il cofano si scatenava tutta la potenza, più di 700 cavalli grazie ad un motore incredibile da 12 cilindri che venne montato sulla McLaren F1 che corse a Le Mans nel 1999, dotato di una coppia di 720 Nm.

Inoltre, i sedili erano stati sostituiti da quattro avvolgenti a marchio Recaro, e tutto ciò che si poteva cambiare era stato rimpiazzato con l'alluminio. Per dare prova delle sue immense qualità, BMW decise di far girare la sua X5 Le Mans al Nurburgring, e il pilota Hans-Joachim Stuck riuscì a completare il giro in un tempo record, leggasi 7 minuti, 49 secondi e 92 centesimi, un risultato incredibile per l'epoca e anche per oggi. Basti pensare che l'auto attualmente più veloce al Nurburgring è la Mercedes-AMG ONE con un tempo di 6:53.183 ma stiamo parlando di una vettura concepita con una tecnologia completamente differente e soprattutto molto più aerodinamica.

A far impressione anche la velocità massima raggiunta dall'X5 Le Mans, leggasi 311 km/h sul lungo rettilineo dell'inferno verde, il che rende lo stesso SUV dell'elica pressochè veloce come la Ferrari Purosangue, di recente provata da Jeremy Clarkson, e quella che è il SUV attualmente più potente in commercio.

Ad oggi gli Sport Utility Vehicle con prestazioni da Formula 1 non fanno quasi più notizia, ma immaginatevi 24 anni fa, in un mondo totalmente diverso. Qui sotto un video dell'incredibile sound della X5 Le Mans nonché della sua straordinaria velocità.

