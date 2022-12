BMW X5 M G-Power: 820 CV per battere la Ferrari Purosangue e l'Urus

Il tuner tedesco G-Power ha presentato il suo ultimo kit che trasforma la BMW X5 M, SUV bavarese già “prestante”, in una vera e propria belva da corsa. L'auto tedesca raggiunge infatti l'incredibile potenza di 820 CV, prendendosi gioco della Ferrari Purosangue e della Lamborghini Urus.

Il pacchetto di G-Power per la BMW X5 M, denominato Typhoon S (nome che è già tutto un programma) prevede un kit di aggiornamento completo sia per aumentare la potenza del SUV tedesco, sia per modificare l'estetica dello stesso e l'abitacolo. Come detto sopra, il motore raggiunge così una potenza da ben 820 cavalli, che straccia anche la Ferrari Purosangue, SUV recentemente consegnato nel suo primo esemplare.

Per raggiungere una simile potenza sono stati aggiunti due turbocompressori con pressione di sovralimentazione ottimizzata, ruote del compressore più grandi, riduzione della temperatura dei gas di scarico e della contropressione, e altre modifiche. Il pacchetto costa quasi 6.000 euro, per l'esattezza 5.950 ma stiamo parlando della versione base, visto che, per ottenere i famosi 820 cavalli bisognerà spenderne 8.925: del resto anche la potenza ha il suo costo.

Anche esternamente la BMW X5 M di G-Power appare davvero “mostruosa”, con l'aggiunta di un body kit aerodinamico in fibra di carbonio con tanto di parafanghi, minigonne sportive, un nuovo spoiler posteriore e un nuovo diffusore. Il kit estetico è però a parte e chi volesse montarlo dovrà investire altri 20.000 euro, per una cifra finale di circa 29.000 euro. Nel pacchetto estetico sono comunque presenti anche dei cerchi in lega da 23 pollici con ruote ribassate, nonché delle nuove sospensioni che rendono l'X5 M ancora più rigida rispetto al solito.

Un po' di numeri? In soli 3,8 secondi la BMW di G-Power raggiunge i 100 chilometri all'ora, un vero e proprio proiettile. Musica per gli amanti delle auto superperformanti ma anche per chi dispone di un portafoglio alquanto gonfio, grazie a questo kit però l'X5 M sarà in grado di avere la meglio anche sulla Lamborghini Urus Performante, vistasi recentemente in azione sullo sterrato.