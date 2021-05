La BMW X5 a idrogeno è quasi pronta: ecco quando la vedremo in strada

BMW sta per lanciare sul mercato una X5 a idrogeno ad esemplari limitati. Il brand di Monaco di Baviera prevede di commercializzarla entro il 2022 con lo scopo di proporre un'alternativa a zero emissioni alle vetture completamente elettriche.

Durante la conferenza annuale con gli azionisti, il CEO del marchio tedesco Oliver Zipse ha affermato che la compagnia sta pianificando la produzione a volumi ridotti del SUV a idrogeno in un periodo storico caratterizzato dal focus di quasi ogni produttore sui modelli a batteria.

E' chiaro che il piccolo numero di esemplari da costruire non garantirà a BMW di evitare gli stringenti limiti sulle emissioni veicolari cinesi ed europee, per cui dovrà comunque puntare tantissimo su prodotti come le imminenti BMW i4 e BMW iX.

Allo stesso tempo, ai vertici della compagnia si è pensato di lasciare più percorsi aperti e, se da una parte la tecnologia sviluppata in collaborazione con Toyota consenta la realizzazione di ottimi veicoli, dall'altra persiste un problema piuttosto serio a livello di fruibilità: manca una infrastruttura di rifornimento solida per fare il pieno di idrogeno.

Gli esperimenti di Toyota con l'apprezzabile Mirai si sono in molti casi conclusi con un nulla di fatto, portando clienti come James May, noto conduttore della serie Amazon The Grand Tour ed ex presentatore di Top Gear, a vendere il proprio esemplare in preda alla sfiducia.

Per BMW sarà importantissimo quindi investire sull'infrastruttura di rifornimento, altrimenti il progetto potrebbe arenarsi come già accaduto in passato. Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un elemento piuttosto importante per il futuro della mobilità: l'assenza di suono causata dal passaggio dai motori termici a quelli elettrici. Per approntare una transizione morbida e piacevole, la casa automobilistica tedesca ha contattato il noto compositore Hans Zimmer, che ha utilizzato tutto il proprio talento per dar vita ad un sound interessantissimo.