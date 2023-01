BMW X5 2024 svelata in anteprima: ecco le foto 'rubate'

Le immagini di quello che sarà il restyling della BMW X5 sono apparse nelle ultime ore online. A pubblicarle è stato l'utente Instagram Wilcoblok, che ha appunto mostrato al mondo intero le nuove vesti del SUV della casa bavarese.

L'user in questione è alquanto attendibile in quanto responsabile soltanto pochi giorni fa della pubblicazione in anteprima delle foto ufficiali 'rubate' della splendida BMW M3 CS, di conseguenza siamo di fronte ad una fonte certa.

La nuova BMW X5 2024, che dovrebbe essere presentata il mese prossimo, mostra delle novità per quanto riguarda la parte inferiore del paraurti anteriore, il cui ultimo aggiornamento risale al lontano 2019, quindi uno stile di quattro anni fa.

Si notano poi degli elementi che sembrano derivare direttamente dai “face lift” recenti di X1, X3 e X7, a cominciare dalle prese d'aria verticali dei freni, posizionate sui bordi esterni del paraurti, e delle finiture di color argento opaco vicino all'ingresso del radiatore. Ovviamente la cosa che più salta all'occhio sono i nuovi fari della BMW X5 2024, che sono stati rivisti sia all'anteriore che al posteriore. Sottili e pronunciate le luci sul frontale, mentre ben più vistose quelle in coda, per un lavoro che appare ben riuscito.

Restando concentrati sul posteriore, si notano dei riflettori rossi posizionati sul bordo superiore del paraurti, dove troviamo anche gli scarichi e delle finiture argento opaco. Belli, infine, i cerchi in Lega multi razza e in linea con l'ultimo design della casa delle eliche.

Purtroppo non sono state mostrate delle foto degli interni della nuova BMW X5 2024, ma è molto probabile che il nuovo sistema informatico sarà l'iDrive 8, visto che l'iDrive 9 presentato al CES 2023, dovrebbe essere implementato sui nuovi veicoli BMW solo da metà/fine anno. Ipotizzabile uno schermo da 14,9 pollici con un display per la strumentazione digitale da 12,3 pollici. Infine, per quanto riguarda i motori, dovrebbe prevedersi un nuovo xDrive 40i con una potenza massima da 275 kW.