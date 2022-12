BMW X5 2023, le nuove foto spia del SUV: spuntano inediti fanali LED

Giungono nuove foto spia della nuova BMW X5, il SUV della casa automobilistica bavarese che nel corso dell'anno entrante, il 2023, subirà un profondo restyling. Si tratta di un modello molto atteso dai clienti BMW in quanto primo vero aggiornamento dal 2018 a oggi.

Le novità riguarderanno sia l'aspetto estetico quanto quello tecnico e gli interni, ma dalle immagini spia emerse in queste ore possiamo solamente limitarci all'aspetto estetico della nuova BMW X5, di cui recentemente sono emersi dei nuovi render. La prima cosa che salta all'occhio notando gli scatti è che il SUV tedesco non è eccessivamente camuffato, di conseguenza si capisce come siamo ormai giunti alle battute finali degli "esami" prima della messa in produzione.

Inoltre, si riescono a intravedere dei nuovi fanali LED nella parte anteriore che appaiono più sottili rispetto al modello precedente, tratto distintivo di alcuni ultimi modelli di BMW. Il paraurti, invece, appare più muscoloso, con delle nuove prese d'aria posizionate ai lati dello stesso e nella parte inferiore. Per quanto riguarda la classica calandra a doppio rene, quanto appare in foto dovrebbe essere diverso dalla versione finale, e lo stesso dovrebbe verificarsi nel retro della vettura, con dei fanali che dovrebbero assomigliare a quanto visto sull'ultima Serie 5.

Negli interni dovrebbe invece vedersi un doppio schermo per il sistema d’infotainment iDrive 8, quello utilizzato nelle ultime BMW, inoltre ci saranno nuovi sedili e nuove modanature negli stili più recenti. Da notare, infine, che sulla fiancata della BMW X5 fotografata appare la scritta “Hybrid Test Vehicle” il che fa chiaramente capire come l'azienda bavarese stia lavorando a una versione ibrida plug-in del suo SUV più famoso. Non è da escludere che il modello fotografato sia l'xDrive 45e con una potenza superiore ai quasi 400 cavalli dell'attuale versione grazie a una batteria maggiore e a un'efficienza migliore.

Il modello più performante sarà comunque la M60i che sarà dotato di un motore 4.4 V8 abbinato a un sistema a 48 V e in grado di erogare 530 cavalli e 750 Nm. Chi invece si “accontenterà” dei motori a combustione, potrà virare sulla M Competition da ben 625 cavalli, nulla comunque a che vedere con gli 820 cavalli della X5 attuale marchiata M G-Power.