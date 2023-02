La nuova BMW X5 2023: ecco le foto 'rubate' prima della presentazione

Mancano davvero poche ore alla presentazione della nuova BMW X5, il restyling del SUV più amato della casa delle eliche, e lo si capisce chiaramente anche da quanto accaduto nelle ultime ore. In rete sono spuntate due immagini ufficiali, dei cosiddetti leak, del nuovo sport utilty vehicle.

Stando a quanto emerso, sembra che in Svizzera sia stato pubblicato online in maniera accidentale il configuratore della nuova auto a firma BMW, quindi in leggero anticipo rispetto alla presentazione ufficiale che avverrà nella giornata di oggi, 7 febbraio 2023.

Delle foto rubate della nuova BMW X5 erano state tra l'altro già pubblicate online, mostranti il fronte e il retro del veicolo, ed ora l'amato SUV è stato nuovamente oggetto di leak, per l'amore degli amanti del glorioso marchio bavarese ma in generale di tutti gli appassionati di auto.

Il facelift della nuova X5 mostra un frontale ridisegnato così come nuove ruote e altri dettagli che danno un tocco inedito al SUV tedesco senza comunque stravolgerlo. Del resto stiamo parlando in un restyling di mezza stagione, di conseguenza per vedere le modifiche più radicali bisognerà attendere il prossimo modello che uscirà sicuramente dopo il 2025, quando verrà inaugurata la nuova piattaforma di BMW denominata Neue Klasse.

Spiccano anche i fari completamente nuovi, che rispecchiano i restyling più recenti dell'azienda, a cominciare dalla tanto discussa X7, e appaiono decisamente più sottili ed eleganti rispetto al modello attualmente in circolazione. Ci sono pii le griglie illuminate, che stanno divenendo sempre più comuni sui SUV moderni, e che a breve verranno sostituite probabilmente dal nuovo sistema brevettato da BMW con i fari scomparsa nel doppio rene.

Fra le novità della nuova BMW X5 spiccano anche delle prese d'aria differenti, che appaiono sicuramente più squadrate e nel complesso più semplici. A questo punto non ci resta che iniziare il conto alla rovescia in attesa del lancio della nuova X5 che arriverà a brevissimo.