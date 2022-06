BMW X3 rimbalza e si dimena nel test dell'alce, ma il risultato è da riferimento

Il test dell’alce simula la manovra necessaria ad evitare un ostacolo presente sulla propria corsia di marcia, ed è una prova severa che può mettere in crisi ogni tipo di veicolo, anche i più sportivi. Il team spagnolo di km77.com ha messo alla prova la nuova BMW X3, che nonostante il suo comportamento vivace, ha portato a casa un ottimo risultato.

Di solito il test viene considerato passato quando l’auto attraversa i coni con una velocità maggiore o uguale ai 77 km/h, con un occhio di riguardo anche al comportamento della vettura in tutta le fasi della manovra. Ebbene, la prestazione messa in mostra da questo esemplare della X3 è ottima ma al contempo strana.

Il modello utilizzato in prova era motorizzato con il turbodiesel e la trazione integrale, assieme al pacchetto M che aggiunge cerchi da 20 pollici gommati Pirelli PZero e assetto ribassato. L’auto ha passato subito il test dei 77 km/h, riuscendo a ad ottenere il miglior passaggio con una velocità di 81 km/h, andando quasi ad eguagliare la prova da record di Tesla Model Y.

E lo fa nonostante un comportamento piuttosto vivace. Solitamente le auto che riescono ad ottenere le valutazioni più alte mettono in mostra un assetto molto piatto e composto, mentre la BMW X3, in tutti i test, si è esibita in evidenti saltellamenti del posteriore con reazioni più violente del previsto, sebbene sempre controllabili.