BMW X3 Neue Klasse: sarà così il primo SUV della nuova piattaforma bavarese?

Anno nuovo, auto nuove. Il 2024 dovrebbe essere anche l'anno della BMW X3 Neue Klasse, una vettura particolarmente attesa. Tempo fa avevano cominciato a girare alcune foto spia del modello camuffato, adesso ecco il render che potrebbe aver svelato il mistero...

Il 2024 sarà l'anno delle cosiddette "Neue Klasse" per il grande marchio di Monaco di Baviera, nuovi modelli sviluppati su un concetto che rompe con il passato e guarda al futuro. Tra questi nuovi modelli, dunque, spicca l'X3, un SUV che promette grandi cose - soprattutto un design futuristico.

Ovviamente, al momento non è possibile avere delle certezze al riguardo. Insomma, si parla per "sentito dire", si tratta di vari rumor che fuggono dal quartier generale del brand tedesco, ma questa volta oltre alle voci ufficiose appare anche un'immagine. Si tratta del render del modello realizzato da Avarvarii Automotive Artworks, che cerca in qualche modo di svelare il futuro del macchinone a firma BMW (La mostruosa BMW i8 del team Edlinger: 880 cavalli in 4 motori e 14.800 giri).

L'illustrazione, questa pubblicata sul profilo Instagram ufficiale @avarvarii, mostra dunque il nuovo SUV BMW X3 Neue Klasse realizzato sulla piattaforma elettrica che rivoluzionerà la gamma dell'azienda bavarese (a proposito di futuro: ecco tutti i modelli BMW n uscita fra il 2024 e il 2027). A rubare la scena in questo caso è senza dubbio il frontale della vettura, dotato di un design innovativo.

La tipica griglia a doppio rene di BMW cambia forma e si sviluppa per orizzontale, con una rinnovata firma ottica, mai vista prima sulle auto del brand. Inoltre, sono nuove anche le modanature sul cofano e le grandi prese d'aria presenti ai lati. Ma qui la domanda sorge spontanea: sarà veramente così BMW X3 Neue Klasse?