BMW X3 M Competition e Porsche Macan GTS si sfidano in fuoristrada

Di recente abbiamo visto cosa sia capace di fare una Porsche Cayenne di serie nel deserto del Moab, ma il team di carwow ha alzato l’asticella della prova: i SUV sono dei mezzi tuttofare che solitamente possono permettersi un po’ di fuoristrada, ma come si comportano due mezzi sportivi come Porsche Macan GTS e BMW X3 M Competition in offroad?

Le vetture scelte per la prova sono entrambe declinate nella loro versione più sportiva, votata alla prestazione e all’uso stradale, dotate quindi di cerchioni e pneumatici tutt’altro che adatti al contesto di questa prova. Il team capitanato da Mat Watson non si ferma di fronte a problemi di questo tipo, e infatti il percorso e lo svolgimento del test è lo stesso che abbiamo già conosciuto in altre circostanze, caratterizzato quindi da una drag race in salita, una discesa molto ripida, un breve tratto tortuoso e ricco di buche da guidare in salita e discesa, e poi varie prove volte a valutare la capacità di torsione delle vetture, il grip e la trazione in diverse situazioni.

Quanto alle sfidanti, la BMW X3 Competition è equipaggiata con un motore 6 cilindri twin-turbo da 3.0 litri capace di 510 CV e 650 Nm di coppia, abbinato ad una trasmissione automatica a 8 rapporti, quattro ruote motrice e un peso di 2.010 kg.

La Porsche Macan GTS (leggete la nostra prova su strada di Porsche Macan S e GTS) adotta invece un motore V6 twin-turbo da 2.9 litri che offre 440 CV e 550 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 7 marce. È meno performante della bavarese, ma recupera alla voce peso, con l’ago della bilancia che si ferma a 1.960 kg.

Come avviene di consueto in ogni prova di carwow, le due sfidanti sono incredibilmente equilibrate e a pari punti fino al finale, e alla fine la vincitrice ha ottenuto un solo punto in più rispetto all’avversaria. Non facciamo spoiler sul sul risultato, ma una cosa è certa: nonostante siano versioni sportive e adatte all’asfalto, X3 M e Macan GTS non si sono fermate di fronte a nulla.