BMW X3 impazzisce e invade un cantiere: il video è incommentabile

Chi segue le nostre pagine sa bene che, tra una nuova presentazione, la condivisione di dati sulla vendita di veicoli e quant'altro, riportiamo spesso alcuni dei comportamenti stradali più bizzarri del momento, e il video pubblicato su Reddit immortala senza alcun dubbio una guida difficilmente commentabile.

La clip si apre con la vista su uno specchietto retrovisore, dove un BMW X3 ruba immediatamente la scena invadendo un'area di costruzione. Il fatto è che il cantiere è stato correttamente delimitato da grossi coni e segnaletiche apposite, per cui il conducente del SUV tedesco non sembra avere scusanti.

A ogni modo, dopo aver piegato qualche cono, l'automobilista ha deciso persino di accelerare la propria corsa andando a incappare nei fili che collegavano un cono all'altro: alla fine l'X3 ha proseguito come se nulla fosse portando via con sé parecchio materiale.



Purtroppo oltre al video non abbiamo alcuna informazione sull'incidente. La fretta del conducente ha portato ad un evento poco piacevole, il quale avrebbe potuto mettere a repentaglio non soltanto la sua incolumità, ma anche quella di altri utenti della strada.



In calce abbiamo infatti allegato un post Twitter che possa fare da monito a tutti. Esso mostra due immagini molto chiare che raccontano una storia decisamente simile a quella esposta finora. In questo caso però l'automobilista non è stato così fortunato poiché, irrompendo nell'area di costruzione, è finito per incollarsi sul cemento fresco.



