BMW X3 2024, il nuovo SUV bavarese sarà così? Nuovo design e dimensioni maggiori

BMW ha in programma di commercializzare a breve il nuovo modello del suo X3, SUV che ha registrato un discreto apprezzamento fra il pubblico risultando fra i più venduti del marchio assieme alla storica X5 e all'X1.

Il magazine Auto Express ha cercato di ipotizzare come sarà il design del nuovo sport utility vehicle bavarese sulla base delle foto spia dei recenti test su strada del nuovo X3, e il risultato lascia davvero ben sperare. L'X3 di quarta generazione dovrebbe entrare in commercio nel 2024 se non addirittura nell'anno da poco iniziato e subirà un refresh a livello estetico, sulla linea di quanto già avvenuto per l'X1.

Particolare la griglia del radiatore, che sulla falsa riga degli ultimi recenti modelli BMW verrà estesa e allargata, mentre i fari diventeranno più obliqui, sia sull'anteriore che sul postieriore - e questi ultimi dovrebbero risultare inoltre più sporgenti. Modifiche anche alle maniglie delle portiere, che saranno in parte rientranti, inoltre saranno previste delle vistose prese d'aria sul cofano anteriore anche se, il modello presentato da Auto Express a firma Avarvarii, potrebbe fare riferimento alla versione M della stessa X3, quindi quella più performante e "cattiva" dal punto di vista estetico.

La nuova BMW X3 2024 verrà costruita sulla piattaforma CLAR, e quindi non ancora sulla Neue Klasse che invece inaugurerà i modelli dell'elica dal 2025 in avanti, il cui stile è stato anticipato dalla BMW i Vision Dee mostrata al CES 2023 di Las Vegas. La cosa certa è che il nuovo SUV avrà dimensioni maggiori rispetto al suo predecessore, di conseguenza lo spazio all'interno dell'abitacolo sarà più grande, così come quello del bagagliaio. Gli interni dovrebbero essere di ispirazione Serie 7, quindi eleganti e nel contempo tecnologici, con due display curvi posizionati sul pannello frontale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, presente un sistema ibrido a 48 V con motori benzina e diesel da 2.0 e 3.0 litri. Nel 2025, poi, dovrebbe debuttare la BMW iX3, quindi la versione full electric dello stesso SUV, con una batteria a 800 V. In attesa di scoprire dettagli maggiori sul nuovo modello di X3, nella giornata di ieri sono circolate indiscrezioni interessanti sulla nuova BMW Serie 1 in arrivo quest'anno.