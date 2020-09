La BMW X2 M Mesh Edition sembra uscire da un'officina di tuning

BMW ha appena rivelato la sua BMW X2 M Mesh Edition. Si tratta di una versione speciale del SUV X2, e dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina sembra di guardare alla creazione di un'officina di tuning piuttosto che a un prodotto ufficiale.

A ogni modo, la M Mesh Edition sarà disponibile per i modelli X2 sDrive28i e X2 xDrive28i e includerà il pacchetto opzionale M Sport X. Pertanto disporrà come standard anche dei pacchetti M Sport Exterior, Shadowline ed Extended Shadowline.

I ritocchi esterni più significativi concernono i contorni neri dei finestrini, del parabrezza a del lunotto posteriore, oltre ai bordi scuri dei montanti B e C. Inoltre sia il badge sul portellone del bagagliaio che le punte degli scarichi ottengono una cromatura in nero. Nel caso vogliate personalizzare la carrozzeria potrete scegliere tra le seguenti tonalità: Alpine White, Brooklyn Grey Metallic, Phytonic Blue Metallic, Black Sapphire Metallic e Sunset Orange Metallic. Infine, come ciliegina sulla torta, per il mercato europeo vengono offerte decalcomanie piuttosto interessanti.

Passando ai cerchi troviamo l'implementazione di unità da 19 pollici o 20 pollici M Aerodynamic, proposte di serie con accenti arancioni, ma non bisogna affatto trascurare l'abitacolo. Difatti gli interni godono di sedili M Sport in pelle Dakota di colore Black Perforated, e non poteva certo mancare la dicitura "Edition" stampata sui battitacco in alluminio con accenti cromati in Pearl Grey i quali compongono anche altri elementi dell'abitacolo.

A muovere le BMW sDrive28i e xDrive28i c'è un propulsore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, capace di erogare 231 cavalli di potenza tra i 5.000 e i 6.000 giri al minuto e 350 Nm di coppia tra i 1.450 ed i 4.500 giri. La prima variante scatta da 0 a 96 km/h in 6,6 secondi, mentre la xDrive28i ne impiega 6,3.

Il pacchetto M Mesh Edition non ha ancora un prezzo per il territorio italiano, ma per gli Stati Uniti bisogna aggiungere 3.550 dollari ai 36.600 dollari richiesti per la X2 sDrive28i oppure ai 38.600 dollari necessari per portarsi a casa la X2 xDrive28i.



Restando nei pressi di Monaco di Baviera vogliamo farvi ascoltare il sound grave della nuova BMW M4 Competition e mostrarvi le prime foto spia inerenti la prossima BMW X8: l'enorme SUV camuffato si presenta con forme squadrate.