Bmw X2 2024 sarà più cattiva secondo questi render

Bmw X2 è attualmente in fase di sviluppo, l'atteso crossover della casa automobilistica bavarese affiancherà il compagno più piccolo, ovvero la X1 (qui la prova della BMW X1 2023), nel frattempo ecco un rendering realizzato da Kolesa.ru basato sui prototipi avvistati.

Come la prima generazione di X2, anche il nuovo crossover presenterà una fascia anteriore simile alla X1, ma con alcuni elementi unici aggiuntivi. Ad esempio, la forma delle griglie sarà diversa, con una sezione centrale che si estende verso il paraurti. Se questi rendering sono davvero realistici, il design del paraurti sarà notevolmente differente, caratterizzato da lamelle diagonali e grandi aperture laterali per l'aria. Sebbene questa soluzione di design sia già presente nell'X1, in questa variante sarà reso molto più aggressivo come già visto nel reveal della BMW X2 Mesh edition.



Anche se i due modelli saranno visivamente molto diversi, condivideranno la stessa piattaforma FAAR di BMW. Questo pianale permette loro di ospitare motori a tre e quattro cilindri e la possibilità di avere una versione completamente elettrica. Il modello di punta con motore a combustione potrebbe essere chiamato M35i o M40i e includerà un potente motore turbocompresso da 2,0 litri con una potenza superiore a 300 cavalli. La distribuzione della potenza viene erogata su tutte e quattro le ruote, garantendo prestazioni elevate e una guida coinvolgente.