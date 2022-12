BMW X1 a dura prova nel test dell'alce, ma non eguaglia la sorella X3

La BMW X3 ha ottenuto un risultato da riferimento nel test dell’alce svolto da km77.com, dunque il team iberico ha messo le mani anche sulla più piccola X1 per scoprire come se la cava nella manovra, ma purtroppo non è riuscita ad eguagliare la sorellona.

Il test dell’alce simula una manovra d’emergenza dove il conducente è costretto a schivare un ostacolo improvviso presente sulla propria corsia di marcia, e la velocità benchmark per considerare superato il test è di 77 km/h. La BMW X3 aveva portato a casa uno strabiliante risultato di 81 km/h, mentre la X1 non è riuscita ad arrivare a tanto, anzi, ha svolto la prova con una velocità ben al di sotto del valore di riferimento.

L’auto utilizzata per la prova era in particolare una X1 18d in allestimento base, con trazione anteriore e il motore meno potente della gamma, dotato di cerchi da 19 pollici e pneumatici estivi sportivi Hankook Ventus S1 Evo3 (scoprite i segreti degli pneumatici Hankook iON per auto EV). Ciò nonostante l’auto ha ottenuto un miglior passaggio con una velocità d’entrata di soli 74 km/h: nei test effettuati a velocità più elevate l’auto ha mostrato anche una particolare difficoltà nel tornare in traiettoria, un comportamento che secondo il tester è dovuto al modo in cui interviene il controllo elettronico della stabilità.

Attenzione però, perché il risultato è comunque buono considerato il segmento di appartenenza del veicolo, come sottolineato anche dal team spagnolo di km77.com, piuttosto è stato l’X3 a mettere in mostra un risultato decisamente al di sopra delle aspettative, superando anche diverse sportive.