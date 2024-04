BMW vola, già un milione di auto elettriche vendute: un traguardo storico

Grandi novità in casa BMW, con la chiusura del primo trimestre del 2024 il gruppo tedesco fa i conti con delle sorprese forse addirittura insperate. Non solo aumentano le vendite a livello globale, ma migliora (e di tanto anche) la presenza delle BEV, segnando un traguardo storico per la casa di Monaco di Baviera. Ecco quale...

A rivelare questo successo senza precedenti, e a quanto pare anche senza rivali se si toglie dalla competizione i brand che vendono solo ed esclusivamente modelli full-electric, è stato lo stesso BMW Group attraverso un comunicato stampa secco e diretto, improntato solamente nell'annuncio dei traguardi commerciali di questi primi tre mesi dell'anno.

In poche parole, il Gruppo ha chiuso questo trimestre vendendo ben 594.671 unità in tutto il mondo, il che si traduce in un aumento del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita, stando a quanto rivelato dalla Casa madre, ha interessato soprattutto i vari mercati del Vecchio Continente, dove sono stati venduti 227.784 veicoli BMW e Mini (brand parte del gruppo tedesco). Nel caso europeo si tratta, invece, di una crescita pari al +5,5% rispetto al 2023.

Ma a sorprendere di più sono sicuramente i risultati ottenuti con le vendite dei modelli elettrici. Si tratta di un percorso su cui il marchio bavarese sta investendo molto, e i progetti futuri possono confermarlo (per esempio: BMW, svelate le 40 nuove auto in uscita: 'Incredibili, Tesla dovrebbe iniziare a tremare').

Ma a quanto pare non è necessario attendere molto per vedere ottimi risultati dei modelli BEV. Infatti, tra i mesi di gennaio e marzo scorsi, fa sapere il comunicato ufficiale, sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo ben 78.691 veicoli BMW completamente elettrici, con un incremento del +40,6% rispetto al 2023. Tra questi, strano ma vero, BMW ha anche venduto una i3... tre anni dopo la fine della produzione.

