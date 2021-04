BMW vola grazie alle auto a batteria: i dati nel 2021 sono eccezionali

Oramai sembra che il sentiero verso l'elettrificazione intrapreso dall'intero settore automotive sia inevitabile non soltanto per la necessità di abbattere le emissioni veicolari di CO2 nell'atmosfera, ma anche per le scelte dei consumatori.

Dopo i numeri di vendita entusiastici condivisi da Tesla e Volvo circa gli esemplari consegnati nei primi mesi del 2021, arrivano anche quelli del Gruppo BMW: l'ultimo report sul primo trimestre di quest'anno quantificano nel 33,5 percento la crescita complessiva nella vendita di veicoli per un totale di 636.606 esemplari, ma sono le vetture plug-in a farla da padrone: combinando i dati provenienti sia da BMW che da MINI constatiamo un incremento delle vendite del 129,8 percento su base annua con 70.207 esemplari venduti (somma di plug-in hybrid ed elettriche).

Adesso i modelli con batteria hanno un volume di vendita interno dell'11,1 percento, ma il Gruppo BMW ha intenzione rincarare la dose provando a vendere più di 100.000 auto completamente elettriche solo nel 2021: se dovesse riuscirci taglierebbe il traguardo del milione di esemplari plug-in venduti nella sua storia.

Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG nel reparto Customer, Brands and Sales ha affermato:"La performance delle nostre vendite è stata spinta in modo particolare dalla forte domanda di veicoli elettrificati. Negli ultimi tre mesi abbiamo raddoppiato la vendita globale di veicoli elettrificati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo ci mette sul percorso che ci porterà a superare quota 100.000 veicoli completamente elettrici venduti durante l'anno in corso, cosa che si tradurrebbe in almeno un milioni di veicoli elettrificati messi in strada complessivamente."

La gamma di auto completamente elettriche del gruppo tedesco al momento consiste nella BMW i3, nella MINI Cooper SE e nella recentissima BMW iX3, rilasciata per ora soltanto in Europa. Entro la fine del 2023 assisteremo però alla commercializzazione di numerosi modelli a zero emissioni, e in tal senso è impossibile non citare la i4 e le prossime generazioni di Serie 5, Serie 7, X1 e MINI Countryman.

A proposito di BMW i4, il brand di Monaco di Baviera ne ha appena ufficializzato aspetto e caratteristiche tecniche: ecco tutti i dettagli sull'entusiasmante Gran Coupé elettrica. Nel caso in cui foste invece a caccia di un SUV senza gas di scarico ci terremmo a rimandarvi ai prezzi italiani della BMW iX3.