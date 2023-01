La BMW i Vision Dee può cambiare colore grazie all'inchiostro digitale

BMW ha presentato la sua i Vision Dee al CES di Las Vegas 2023 sorprendendo il grande pubblico. Tante le particolarità della stessa berlina futuristica dell'azienda bavarese, a cominciare dalla possibilità di cambiare il colore della carrozzeria.

Il proprietario della i Vision Dee potrà di fatto sbizzarrirsi a seconda dell'umore visto che potrà scegliere fino a 32 diversi colori, per un vero e proprio spettacolo visivo. Tale personalizzazione estrema sarà resa possibile grazie a una pellicola di carta elettronica applicata alla carrozzeria, che regalerà uno spettacolo per gli occhi. A livello tecnico questa carta speciale, denominata ePaper, è divisa in 240 segmenti E Ink, ognuno controllato in maniera individuale, che nel giro di pochi secondi può variare di tonalità. Una modifica che tra l'altro non troviamo solo sulla carrozzeria ma anche sulle ruote e in vari altri particolari dell'esterno della i Vision Dee di BMW. Di fatto si tratta dell'evoluzione della tecnologia che permetteva alla BMW iX Flow di cambiare colore al CES 2022, ora però sono stati aggiunti i colori, non siamo più nel campo delle tonalità di grigio. I colori più diffusi sulle auto sono il bianco, il nero e il grigio, e ciò deriva dal fatto che le persone tendono a non distinguersi; al contempo tali colorazioni sono quelle più resistenti nel tempo. BMW spera ovviamente di invertire questa tendenza, lanciando con la sua concept car la moda delle auto a colori cangianti, e chissà che questa non sia la chiave giusta per riuscirci.

"Con la BMW i Vision Dee – ha commentato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG - mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l'auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell'esperienza virtuale con il vero piacere di guidare. Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE".

"Con questa visione - ha continuato e concluso - guardiamo al futuro e sottolineiamo l'enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti". La fiera di Las Vegas sta decisamente sorprendendo in quanto a tecnologia applicata all'auto, e anche Chrysler con il suo display da 95 centimetri è stata in grado di rubare la scena.