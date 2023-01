BMW i Vision Dee, l'auto 100% digitale: benvenuti nel futuro

BMW ha mostrato al mondo intero i Vision Dee, una concept car che più tecnologica di così non si può. Di fatto tutto ciò a cui siamo stati abituati fino ad ora sulle auto in quanto a tecnologia diventa obsoleto con l'i Vision Dee e ora capirete perché.

Dopo i misteriosi post social inerenti DEE, l'azienda delle eliche ha deciso di svelare la sua Digital Emotional Experience al CES, il Consumer Electronics Show in corso in quel di Las Vegas, la fiera per eccellenza della tecnologia. In sostanza si tratta di una berlina elettrica (le sue dimensioni sono di 4 metri e 70 centimetri di lunghezza) il cui cuore centrale è la tecnologia. Sarà il conducente a decidere quale livello di digitalizzazione attuare sull'auto, con un grado da uno 1 a 5, dove l'uno rappresenta il massimo dell'esperienza fisica mentre il 5 quella virtuale.

Per scegliere la propria configurazione il guidatore agirà attraverso il BMW Mixed Reality Slider, un sistema composto da 5 diversi bottoni digitali su un display che occuperà tutto il parabrezza, con una quantità di informazioni e di immagini mai viste prima. Si tratta di un anticipo dello schermo che vedremo a breve di serie sulle BMW elettriche dell'imminente futuro, precisamente i modelli prodotti con la piattaforma Neue Klasse a partire dal 2025. Dopo lo schermo da 95 centimetri presentato da Chrysler, ancora una volta sono i maxi display a rubare la scena al CES in quanto a infotainment, e quello di BMW lascia decisamente a bocca aperta.

Per quanto riguarda altri dettagli della nuova i Vision Dee, troviamo un volante multifunzione con una razza verticale centrale con sensori touch, mentre il display digitale e il cockpit spariscono per lasciare spazio appunto al maxi display. Sul cruscotto compare una linea con soli 5 punti che si illuminano quando la vettura si accende, che permettono appunto di scegliere il livello di digitalizzazione. Particolari anche gli esterni, dove anche in questo caso a farla da padrona è il mondo digitale: la griglia, i fari e le portiere posteriori sono stati reimmaginati dai designer di BMW come icone digitali che vanno a sostituire gli elementi analogici.

Una nuova tecnologia permette di cambiare colore e forma all'auto a seconda dei gusti dell'utente. Le aree su cui l'utente potrà intervenire per modificare la tonalità della vettura sono sempre più piccole e si potranno realizzare anche dei disegni; secondo gli ingegneri non si tratterà solamente di un mero esercizio estetico ma cambiando colore il guidatore potrà ad esempio rinfrescare l'auto nelle stagioni più calde o magari comunicare un alert in situazioni di pericolo. Infine, altra cosa non da poco, è possibile proiettare l'immagine dell'avatar del guidatore sul finestrino laterale, cosa che potranno vedere anche in strada i passanti e gli altri automobilisti.