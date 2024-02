BMW, nuovo vision concept svelato il prossimo 21 marzo: cosa verrà mostrato

Adesso è ufficiale, è l'attesa è alta, altissima. BMW ha rivelato la data in cui svelerà il suo futuro, o almeno parte di esso. Infatti, una nuova concept car del brand è sul punto di essere presentata al grande pubblico. Ecco di quale (e di cosa) si tratta.

A dire il vero le notizie sono ben poche, l'azienda di Monaco di Baviera ha deciso di mantenere un silenzio tombale sulla questione. Mancano anche rumor e gossip di rilievo riguardo al nuovo prototipo, che segue così il Vision Neue Klasse presentato in anteprima allo IAA Mobility Show di Monaco dello scorso anno.

L'ultima rivoluzione a firma BMW è stata rappresentata una berlina futuristica, caratterizzata da alcune innovazioni sul piano stilistico, così come su quello tecnico. Sì, stiamo parlando proprio del prototipo che ha dato il via alla filosofia Neue Klasse che caratterizzerà l'intera gamma del marchio tedesco nei prossimi anni. Una berlina, eppure tutti sanno (o prevedono) che il primo modello che nascerà sulla nuova piattaforma sarà a ruote alte, vale a dire il nuovo iX3 (BMW iX3, il primo SUV elettrico della Neue Klasse avrà 800 km di autonomia). Ma dunque la concept car che a breve verrà svelata riguarda questo SUV, oppure una nuova berlina di lusso (Nuova BMW Alpina B7 Neue Klasse, ecco come potrebbe essere la berlina di lusso)?

Poche sicurezze al riguardo, anzi, proprio nessuna. Però BMWblog parla comunque di un'auto più vicina alla produzione di quanto si possa pensare. E così la Vision Neue Klasse comincia a perdere le sue stravaganze futuristiche per assumere le forme di un'auto concreta, vera, insomma realistica. Per capire quale sia questa auto bisognerà attendere almeno fino al 21 marzo 2024.