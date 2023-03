BMW e i videogiochi, concorso per individuare il più bello: 'Giocare in auto è realtà'

BMW ha lanciato un concorso volto allo sviluppo di un videogioco adatto all'infotainment delle proprie auto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diffusione sempre più massiccia della tecnologia nell'abitacolo, e di pari passo dell'intrattenimento.

Di fatto le vetture più moderne e dei marchi premium sono divenute un vero e proprio centro di intrattenimento grazie alla possibilità di montare display enormi un po' ovunque.

Un chiaro esempio in tal senso sono i nuovi interni della Mercedes Classe E con hyperscreen e Agry Birds integrato. Cosa dire poi della tecnologia M Mixed Reality che permette di guidare una BMW M2 tramite visori VR, un qualcosa di neanche lontanamente immaginabile fino a soltanto pochi anni fa.

Il gioco sta diventando quindi una componente sempre più importante nelle auto e per questo l'azienda bavarese, in collaborazione con nDream e il suo marchio di giochi Air Console, ha lanciato un concorso con l'obiettivo di sviluppare una nuova generazione di giochi pensati per essere fruiti all'interno di un'auto.

La competizione sarà di fatto lanciata il prossimo 24 marzo presso la Game Developer Conference di San Francisco, e gli sviluppatori avranno tempo fino al prossimo 8 giugno per presentare le proprie idee: i quattro migliori riceveranno 5.000 euro oltre che l'onore di veder pubblicato il proprio videogioco sulle BMW di prossima generazione.

"Come evidenziato dall'industria automobilistica al CES, i giochi nelle auto sono una realtà – le parole di Antti Makkonen, direttore dei giochi di AirConsole – gli sviluppatori devono iniziare a creare giochi da utilizzare nelle auto. L'uso dei telefoni come controller rende il gioco accessibile e divertente per tutti, soprattutto se si considera che non tutti possiedono un controller di gioco e che giocare direttamente sul touch screen dell'auto fa stancare il braccio abbastanza velocemente”. Chiunque volesse partecipare può iscriversi su airconsole.com/in-car-contest-23.