BMW viaggia controcorrente: in sviluppo nuovi motori termici

Quasi tutti i produttori di auto stanno provando a mettersi alle spalle, anche se a diverse velocità di esecuzione, i motori a combustione interna. Tanti brand hanno già presentato le roadmap sul tema, ma a quanto pare BMW ha deciso di andare controcorrente e di proseguire con lo sviluppo di nuove unità termiche (le vendite vanno ancora benissimo: BMW ha registrato un record storico).

Secondo una recente pubblicazione di Green Car, la vendita globale di auto elettriche è cresciuta del 26 percento soltanto nel 2021, con 6,4 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. Questi numeri sembrano sostenere gli sforzi delle case che hanno programmato l'abbandono dei motori diesel e benzina, ma BMW vuole percorrere tutte le strade possibili.

Il direttore dello sviluppo BMW, Frank Weber, ha confermato tutto ciò in occasione di una intervista per Auto Motor und Sport:"Stiamo lavorando ad una nuova generazione di motori: benzina, diesel, sei cilindri e otto cilindri." Insomma, da questa dichiarazione traspare un certo impegno verso i modelli tradizionali più performanti, mentre le fasce più basse potrebbero subire una transizione più rapida verso la propulsione elettrica.



Weber crede che per ridurre le emissioni globali di CO2 bisognerà anche affinare al massimo la tecnologia dei motori a combustione interna. A questo il brand sta già lavorando intensamente, soprattutto in vista degli standard sulle emissioni sempre più stringenti. "Solo coi sei cilindri, stiamo riducendo le emissioni di CO2 come non abbiamo mai fatto in qualunque cambio generazionale." Weber ha fiducia in questa strategia, e non manca di sottolinearlo.



A livello tecnico non abbiamo molti dettagli nel merito, ma ci dovremo aspettare modifiche sostanziali alla testata in virtù di una efficienza notevolmente migliorata. In ultimo vogliamo cambiare argomento restando però nei pressi di Monaco di Baviera e nell'ambito degli avanzamenti tecnologici: BMW presenta il suo Theatre Screen in occasione del CES per lo stupore degli astanti.