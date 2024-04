BMW ha venduto una i3... tre anni dopo la fine della produzione

Il mondo dei motori è ricco di di grandi misteri, quello di oggi però è davvero particolare. Insomma, com'è possibile che un modello fuori produzione ormai da tre anni torni in vita? Ecco lo strano caso della BMW i3...

Nessuno se lo aspettava, d'altronde stiamo parlando di una vettura che non ha mai avuto un grande successo sul mercato, nemmeno quando ancora veniva prodotta in serie. Si tratta di uno dei primi esperimenti full-electric di "nuova generazione" effettuato nel vecchio continente. Con la i3, infatti, l'azienda automobilistica di Monaco di Baviera ha tentato un approccio con il mondo del green in modo piuttosto particolare, e sicuramente alternativo rispetto alla sua storia (BMW, nessun passo indietro sugli ICE: ancora investimenti in benzina e diesel).

Non una berlina di lusso, né tantomeno un SUV sportivo (BMW Neue Classe X, ecco il concept che anticipa il design dei prossimi SUV) ma una strana city car compatta dalle forme ambigue che sembravano tendere più a una monovolume rispetto a un'auto di segmento B (o C). Linee quasi rivoluzionarie che però non sembrano aver mai colpito molto gli automobilisti. L'ultimo risultato sul mercato della BMW i3 risale al 2022, quando di questo modello erano state vendute solamente nove unità. A queste sono seguite le zero (sì, 0) vendute l'anno seguente; nulla di strano visto che il veicolo era uscito di produzione nel 2021, ma poi ecco la sorpresa.

Controllando i risultati di vendite del primo trimestre del 2024, ci si stupisce della stranissima presenza di una BMW i3 completamente nuova venduta in questi primi tre mesi dell'anno. Non si hanno altri dettagli al riguardo, né il suo allestimento né particolari più precisi riguardo al "modello zombie"; ed è proprio per questo che ci troviamo di fronte al mistero più grande dell'anno.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.