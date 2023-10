BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche in tutto il mondo

Se c'è un'azienda che sta registrando numeri record per quanto riguarda le auto elettriche, questa è sicuramente BMW. Tralasciando Tesla, tallonata da vicino dai cinesi di BYD, la casa dell'elica si sta rendendo protagonista nel mercato delle green, e gli ultimi dati ufficiali lo dimostrano ampiamente.

Nel terzo trimestre del 2023, quindi dal primo luglio al 30 settembre, BMW Group ha consegnato 621.699 veicoli in tutto il mondo, dato in aumento del 5.8 per cento. Dall'uno gennaio i bavaresi hanno invece piazzato 1.836.563 auto, in crescita del 5.1 per cento.

Di queste, 93.931 sono stai veicoli completamente elettrici a marchio BMW e Mini, con una crescita pari al 79,6 per cento nel terzo trimestre. Eloquenti anche i dati rispetto al 2022, con BMW che ha registrato un clamoroso +100,3 per cento, più del doppio delle vendite di elettriche di un anno fa.

E il futuro appare più che luminoso alla luce dei numerosi modelli che usciranno da qui a breve, a cominciare dalla nuova BMW elettrica iX2, presentata nella giornata di ieri. Dal 2025, poi, sarà la volta dell'inaugurazione della piattaforma Neue Klasse che rappresenterà una vera e propria rivoluzione e che spingerà ulteriormente le vendite della gloriosa azienda dell'elica.

BMW si sta quindi letteralmente “fumando” la concorrenza, a cominciare dagli altri marchi premium tedeschi, forte di vetture di successo come la BMW i4, la iX, ma anche l'xM, SUV decisamente “monstre”.

Siamo solo all'inizio, visto che in futuro BMW produrrà sempre più vetture a zero emissioni, a cominciare anche dalla nuova M3, che sarà elettrica (come ufficialmente confermato) e che regalerà prestazioni che i bavaresi hanno definito davvero incredibili.

I tedeschi sono quindi riusciti a fare breccia nel cuore dei consumatori, mettendo sul mercato auto dall'aspetto identico alle controparti termiche, con alta tecnologia, efficienza, sportività e qualità sopraffini, la filosofia che del resto accompagna da sempre l'azienda dell'elica.