BMW userà Amazon Alexa come futuro assistente vocale per auto

Dopo le recenti dichiarazioni riguardanti le EV BMW con autonomia massima di 1.000 km, il produttore di auto bavarese rivela all’evento annuale di lancio di dispositivi e servizi organizzato da Amazon che le future auto BMW avranno tutte l’assistente vocale Alexa, potenziata grazie a una partnership dedicata.

Già oggi, infatti, BMW offre Amazon Alexa su molti suoi veicoli; l’intento per il futuro è quello di portare la tecnologia di prossima generazione su tutte le automobili fornendo agli utenti vantaggi ulteriori come feature specifiche per il settore automobilistico. Secondo BMW, le interazioni vocali sono diventate progressivamente sempre più importanti e aiutano sensibilmente il conducente a rimanere vigile durante la guida mantenendo comunque l’esperienza del sistema infotainment più piacevole.

La tecnologia Amazon Alexa di nuova generazione arriverà nel corso dei prossimi due anni e consentirà anche di controllare il meteo, gestire da remoto i sistemi di domotica, controllare la musica e altro ancora. Dave Limp, vicepresidente senior di dispositivi e servizi di Amazon, ha dichiarato: “Questa collaborazione con BMW è un ottimo esempio di ciò per cui è stato progettato Alexa Custom Assistant: rendere più facile e veloce per le aziende sviluppare assistenti intelligenti personalizzati per praticamente qualsiasi dispositivo, senza il costo e la complessità della costruzione da zero”.

Stephan Durach, vicepresidente senior delle operazioni tecniche di sviluppo presso BMW, ha invece aggiunto: “La tecnologia Alexa consentirà un dialogo ancora più naturale tra guidatore e veicolo, in modo che i conducenti possano rimanere concentrati sulla strada. Questo porterà l'esperienza digitale a un livello completamente nuovo”.

Sempre parlando del marchio tedesco, altre dichiarazioni hanno confermato che la Neue Klasse EV supporterà anche oltre 1.300 cavalli.