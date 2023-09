BMW, ora è ufficiale: la prossima M3 sarà anche elettrica

Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo del BMW Group, ha annunciato che la prossima generazione della piattaforma di veicoli Neue Klasse dell'azienda darà vita a una BMW M3 elettrica.

Questa M3 elettrica sarà probabilmente equipaggiata con un sistema di trazione elettrica quad-motore che potrebbe erogare quasi 1000 kW di potenza. L'obiettivo è quello di creare una vettura ad alte prestazioni completamente elettrica che mantenga la reputazione di eccellenza della serie M di BMW. Le preoccupazioni di un modello M3 per BMW vertevano sul peso, ma pare che il marchi abbia le idee molto chiare.

Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo del BMW Group, ha enfatizzato l'impegno della BMW nella creazione della migliore serie M di sempre. Ha spiegato che per BMW, la sigla "M" rappresenta la capacità di prendere qualcosa che è già un buon prodotto e renderlo ancora migliore attraverso l'ingegneria e le prestazioni.

Ha sottolineato che quando si entra in un'auto con quasi 1000 kW di potenza e la possibilità di controllare ogni ruota in modo indipendente, le considerazioni sul suono del motore possono diventare meno rilevanti. Weber ha evidenziato che il team di ingegneri M ha lavorato per garantire che una M3 completamente elettrica offra un'esperienza credibile e autentica.

Attualmente, il veicolo elettrico BMW più potente è l'i7 M70 xDrive, che è dotato di una trasmissione a doppio motore da 485 kW di potenza e 1100 Nm di coppia. Questo modello è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Tuttavia, Weber ha suggerito che sia la M3 a benzina che una versione completamente elettrica potrebbero coesistere nel portfolio del marchio. Ha dichiarato che l'attuale motore "S58" a sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri sarà reso compatibile con le normative Euro 7 e che entrambe le soluzioni potrebbero essere presenti sul mercato.