BMW: 'Tutte le elettriche si somigliano', parola del CEO Oliver Zipse

BMW ha proposto recentemente alcuni dei design più controversi dell'ultimo decennio di automobili. La tradizionale calandra "a doppio polmone" ha assunto dimensioni mastodontiche su BMW M3 e M4 e infine anche nell'imminente SUV elettrico BMW iX.

La casa di Monaco di Baviera è convintissima delle sue scelte nonostante le critiche ricevute. Domagoj Dukec, head of design di BMW, ha dichiarato che il buon design non è legato ai concetti di bello o brutto, definendo la Serie 4 “un auto elegante con proporzioni molto buone”. Nel caso della BMW iX la griglia ha inoltre un valore più simbolico che pratico: i veicoli elettrici non hanno sicuramente necessità di far fluire grandi quantità nelle parti meccaniche.



Sull'argomento è intervenuto il CEO Oliver Zipse, intervistato da Reuters: “Se guardi a cosa sta succedendo sul mercato con queste piattaforme [le vetture sviluppate esclusivamente come elettriche], le auto si somigliano tutte. BMW serve clienti molto specifici e facoltosi, penso che non vogliano auto che si assomiglino tra loro”.

Ma le elettriche si somigliano davvero? Noi abbiamo i nostri dubbi. Prendiamo ad esempio l'appena presentata KIA EV6 e la sorella Hyundai Ioniq 5, entrambe sono crossover ed entrambe sono costruite sulla piattaforma E-GMP, eppure presentano un approccio al design completamente differente. Inoltre c'è chi progetta il muso come un'enorme finta calandra, come nella nuova Nissan Ariya, e chi sfrutta la propulsione elettrica per disfarsi completamente del concetto di griglia, vedasi la Lexus LF-Z Electrified Concept.

Insomma, noi crediamo che la visione di Zipse sia un po' troppo estrema. E voi cosa ne pensate? Le elettriche si somigliano tra loro? (nella foto di copertina BMW i3)