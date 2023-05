BMW Touring Coupé, tutti a bocca aperta a Villa d'Este per il favoloso concept dell'elica

BMW ha letteralmente rubato la scena in queste ore svelando la sua splendida Concept Touring Coupé durante il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este in corso di svolgimento a Cernobbio, sul lago di Como.

In attesa del reveal della nuova BMW Serie 5 del prossimo 24 maggio, l'azienda bavarese ci regala una vera e propria perla che speriamo possa entrare in produzione. La vettura, come si può ben notare dalle forme, nasce dalla Z4, ma diventa una Shooting Brake grazie ad una coda alta, che fa tornare alla mente la mitica Z3 M Coupé.

L'auto è stata disegnata nel centro stile di Monaco di Baviera, ma gli interni provengono dall'Italia, visto che i sedili, e non solo, sono stati tutti rivestiti a mano e in pelle da Poltrona Frau, fra le aziende leader in quanto a poltrone e divani. Frontalmente riprende lo stile della Z4, ma è sul retro che si notano le grandi differenze con la spider tedesca, vista la presenza di una nuova fanaleria, un tetto più alto e un portellone tutto di vetro, decisamente elegante.

Spiccano anche i cerchi in lega di generose dimensioni, da 20 pollici all'anteriore e 21 al posteriore, mentre sul finestrino posteriore non può mancare il gomito di Hofmeister, un distintivo di casa BMW.

Sotto il cofano troviamo un propulsore da 340 cavalli 6 cilindri in linea benzina B58 (per una volta non si tratta di un concept elettrico), mentre all'interno, come detto sopra, spazio a due soli sedili, entrambi rivestiti in pelle di Poltrona Frau, e con un bagagliaio che diventa più spazioso rispetto alla Z4 classica, anche grazie al tetto più alto.

Tra l'altro c'è anche la valigeria dedicata, creata appositamente per questo concept che ha lasciato tutti a bocca aperta a Villa d'Este e che è stata realizzata dall'atelier italiano Schedoni.

"La BMW Concept Touring Coupé – le parole di Domagoj Dukec, head of BMW Design - celebra l'originale piacere di guida. Un veicolo altamente emozionale come questo dimostra che la passione per tutto ciò che riguarda il piacere di guida è stata essenziale nel corso dei secoli e lo sarà anche in futuro”.

Un progetto che stupisce quello della casa dell'elica, capace di presentare concept iper tecnologici come la BMW i Vision Dee, 100% digitale, ma anche una vettura che strizza l'occhio al passato e alle forme più classiche come appunto la Touring Coupé.