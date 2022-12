BMW sarà al Tokyo Auto Salon con una griglia gigante: è abbastanza grande?

Quando BMW ha presentato l’ultima generazione di Serie 3 e 4, molti fan del brand, e in particolare dei due modelli, si sono scatenati per via della nuova griglia frontale dalle dimensioni piuttosto generose. Ciò nonostante, la casa ha continuato per la sua strada, tanto che lo stand BMW al Tokyo Auto Salon avrà una griglia gigante all’entrata.

Più nello specifico, la parte frontale dello stand bavarese sfoggerà la riproduzione della griglia di una BMW M3 Competition, con tanto di sensore per i sistemi di assistenza alla guida, attraverso la quale i visitatori potranno intravedere e spiare un modello bavarese che farà il suo debutto sul mercato giapponese, ancora sconosciuto.

Entrando nello stand però ci saranno altri veicoli degni di nota che saranno sicuramente apprezzati dagli appassionati del Sol Levante: la regina sarà la M4 GT3 che ha vinto il round a Suzuka del campionato Super GT GT300, ma a farle compagnia ci saranno anche BMW M3 con tutti i componenti M Performance e livrea speciale, e una M240i anch’essa completa di tutti i pezzi offerti dal catalogo della Divisione M.

Vi ricordiamo infine che il prossimo Tokyo Auto Salon andrà in scena dal 13 al 15 gennaio 2023, e per la prima volta accoglierà anche moto e camion.