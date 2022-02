Così BMW testa l'insonorizzazione della nuova i7 2022: le prove a Monaco

La mobilità elettrica ha messo nelle mani di ingegneri e tecnici una nuova sfida: i silenziosi motori elettrici danno maggiore risalto ai rumori del vento e dei pneumatici, l'obiettivo è eliminarli il più possibile. Ecco come sta lavorando BMW sulla sua nuova i7 2022 100% elettrica.

Per vedere in via ufficiale la nuova BMW i7 2022 ci vorrà ancora del tempo, nel frattempo il marchio tedesco sta lavorando alacremente sulla vettura, così da rifinire gli ultimi dettagli, e l'annullamento del rumore ambientale è un punto chiave dell'esperienza. Ecco così che BMW ci porta all'interno del nuovo centro di Ricerca e Innovazione di Monaco (FIZ) per mostrarci come sta lavorando sulla i7 per tentare di eliminare quanti più rumori possibile dall'abitacolo - e permettere ai passeggeri di viaggiare nel comfort più assoluto.



Si tratta dello stesso centro di ricerca che ha lavorato sull'insonorizzazione della Mercedes EQS (la stessa Mercedes EQS piena di schermi P-OLED di LG), dove gli ingegneri valutano il rumore del motore e del rotolamento delle gomme, insieme alle vibrazioni e all'aeroacustica, disciplina che studia i meccanismi di generazione e propagazione del rumore a opera di un moto turbolento e/o di forze fluidodinamiche.



Con la nuova i7 2022, BMW ha ottimizzato l'acustica della trasmissione elettrica, sviluppando un supporto ad hoc per i motori elettrici. È stato implementato anche un metodo per assorbire meglio il rumore generato dagli pneumatici, inoltre le maniglie a scomparsa servono a diminuire il rumore del vento. Per saperne di più mandare in play il video che trovate in basso.



Nel frattempo fra pochissimi giorni metteremo finalmente mano alla BMW i4: ufficiale la nuova BMW i4 2022.