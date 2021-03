BMW contro una Tesla Model 3: le telecamere dell'elettrica la inchiodano

Dopo un incidente d’auto può capitare che il colpevole ammetta subito la sua colpa e che il caso venga risolto in poco tempo, in molti casi però per le autorità risulta davvero difficile risalire alla corretta dinamica di un sinistro. Se avete una Tesla però tutto è reso più facile dalle 8 telecamere di bordo che registrano continuamente.

La storia e il video che vi mostriamo oggi arrivano dagli USA, dove una BMW ha urtato violentemente contro una Tesla Model 3 a un incrocio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i due occupanti delle auto, nella Tesla non sono neppure scoppiati gli airbag, appena scesi dalle vetture però i due conducenti hanno iniziato a discutere - poiché il proprietario della BMW ha subito accusato la Tesla di aver girato all’improvviso e senza segnalare la svolta.

Il conducente Tesla ha subito raffreddato gli animi dicendo che la sua Model 3 aveva telecamere sempre attive, che avrebbero dimostrato la verità alla Polizia - ed effettivamente così è stato. Dalle immagini si è visto come la BMW abbia invaso la corsia riservata alle biciclette per poi finire addosso alla Tesla, che si trovava nella corsia giusta e aveva la freccia direzionale attivata. La dashcam a 360 gradi è uno dei motivi per cui bisognerebbe acquistare una Tesla, che registra anche a macchina parcheggiata grazie alla Modalità Sentinella - e non è la prima volta che qualcuno viene inchiodato dalle immagini catturate.