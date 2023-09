BMW, la tecnologia cloud di Amazon per sviluppare al meglio la guida autonoma

BMW collaborerà con Amazon per sviluppare il suo sistema di assistenza alla guida semi-autonomo, noto come ADAS, utilizzando la tecnologia di cloud computing fornita da Amazon. Questo sistema sarà implementato nella gamma di auto elettriche Neue Klasse per il 2025.

Un ADAS (Advanced Driver Assistance System) è un sistema software progettato per fornire assistenza ai conducenti in varie situazioni durante la guida, come il cambio di corsia o il parcheggio. Le case automobilistiche stanno sempre più introducendo queste funzionalità mentre avanzano verso la guida autonoma. Un esempio noto è l'ADAS di Tesla, chiamato Autopilot.

Gli ADAS richiedono notevoli quantità di elaborazione dati, poiché dipendono da una serie di hardware, tra cui fotocamere e semiconduttori. L'intelligenza artificiale e i processi di apprendimento automatico sono fondamentali per sostenere questi sistemi di guida assistita, in quanto consentono al software di analizzare e interpretare dati complessi dal mondo esterno per prendere decisioni informate e migliorare la sicurezza durante la guida.

In questo scenario, dunque, la collaborazione tra BMW e Amazon Web Services è cruciale: BMW intende sfruttare i server cloud di Amazon per memorizzare ed elaborare le grandi quantità di dati che il processo ADAS comporta, appoggiandosi dunque ad un'infrastruttura ben consolidata ed efficiente come quelle dalla grande multinazionale che da anni offre servizi simili alle grandi aziende.

Wendy Bauer, direttore generale di automotive e manifatturiero presso AWS, ha sottolineato l'importanza di questa partnership, affermando che l'implementazione su scala internazionale di sistemi automatizzati e ADAS sicuri e affidabili richiede la capacità di elaborare e analizzare grandi quantità di dati, oltre a imparare e innovare costantemente.

BMW si è anche recentemente espressa riguardo allo stop dei motori termici imposto dall'Unione Europea entro il 2035, la maggiore criticità di questo embargo forzato, secondo il gruppo, riguarderebbe le infrastrutture non ancora mature e, probabilmente, insufficienti anche in futuro.