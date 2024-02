BMW, teaser della pubblicità del Super Bowl con Christopher Walken: cosa verrà mostrato?

Dopo due anni di assenza, BMWW tornerà a essere protagonista dello spettacolo più amato dagli americani, vale a dire il Super Bowl. Questa volta il protagonista del nuovo spot sarà l'attore di Hollywood Christopher Walken, che è parso un pochino confuso nel teaser, ma che auto ci sarà?

Su YouTube BMW ha pubblicato il primo teaser della pubblicità che verrà proiettata sul grande schermo dell'Allegiant Stadium di Paradise (Nevada) in occasione del prossimo Super Bowl, in programma domenica 11 febbraio. Dunque, il protagonista della nuova pubblicità è Christopher Walken, un idolo del cinema a stelle e strisce, che per l'occasione ha sfoggiato anche una grande ironia. Infatti, nel piccolo video di appena quindici secondi chiamato semplicemente Agent, l'attore prende in giro la stessa promozione del teaser: "Una pubblicità per una pubblicità. Perché dovrebbero farlo?".

Questa per il brand di Monaco di Baviera si rivela essere un'occasione fondamentale. L'azienda tedesca, infatti, ritorna nello show sportivo più amato dagli americani dopo un breve periodo di stop. Solamente per dare un'idea di quanto valga un spot proiettato al Super Bowl: il costo medio per una proiezione di appena trenta secondi si aggira intorno ai 7 milioni di dollari. Inoltre, bisogna anche contare il costo della star scelta per l'occasione. Per esempio, secondo quanto riportato da CarBuzz, non molto tempo fa GM, che quest'anno non prenderà parte alla finale della NFL per problemi legati al budget, ha speso una fortuna per convincere Will Farrell a prendere parte a una pubblicità 'pro green' (nel frattempo, a proposito di mancanza di budget: i concessionari GM chiedono alla casa madre più auto ibride, non elettriche).

A parte la presenza di Christopher Walken, a interessare di più gli appassionati è il mistero dell'auto che sarà presente nella pubblicità, ed ecco che parte il 'toto-modello'. Un SUV? Oppure una supercar, o forse ancora una nuova rivelazione della Neue Klasse (qui la nuova BMW Alpina B7 Neue Klasse, berlina di lusso). Insomma, cosa ci sarà? Beh, a dire il vero è stata la stessa BMW a rovinare l'attesa, pubblicando uno scatto di Walken accanto alla nuova i5.