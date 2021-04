BMW sta sviluppando un'elettrica con batterie allo stato solido, e la vedremo presto

Di batterie allo stato solido sentiamo parlare da molti anni ormai, e rappresentano di fatto il Sacro Graal delle auto elettriche, anche se in realtà ad oggi nessun produttore si è avvicinato a lanciare sul mercato un modello dotato di tale tecnologia.

BMW però ha ribadito di stare facendo enormi investimenti per realizzare le proprie ambizioni, per cui il primo prototipo verrà mostrato al pubblico "molto prima del 2025". Per ora la compagnia tedesca non ha rivelato molti dettagli sul progetto, ma è praticamente certo che si tratterà di un'evoluzione importantissima per le vetture a batteria e che verrà messa a portata degli automobilisti prima della fine di questo decennio.



Innanzitutto lo stato solido promette batterie con una densità energetica enormemente superiore rispetto alle controparti agli ioni di litio, e per questo motivo i produttori di auto potranno alleggerire notevolmente i modelli proprietari e al contempo renderli sensibilmente meno dipendenti dalle prese di ricarica. A quanto pare i vantaggi non si fermano qui, poiché le batterie allo stato solido saranno più sicure, più facili da costruire e persino più economiche da realizzare una volta che i volumi produttivi raggiungeranno livelli accettabili.



Oliver Zipse, CEO di BMW, ha commentato come segue:"Vogliamo aumentare significativamente la densità energetica delle celle e ridurre sia il costo dei materiali impiegati sia quello della produzione. Oltretutto andremo a ridurre significativamente l'impiego di materie prime per assicurarci una batteria davvero sostenibile." Come annunciato nel titolo, lo sviluppo procede al ritmo più elevato possibile, e da parte nostra speriamo davvero che gli sforzi delle case automobilistiche porteranno a un salto tecnologico degno di nota.



Tra le altre cose, BMW non è l'unica compagnia a puntare in tale situazione. A gennaio il brand cinese NIO aveva già palesato i propri intenti con l'eccezionale ET7 con batteria allo stato solido da 1.000 km di range in arrivo entro la fine del 2022. Nel frattempo CATL, noto produttore di celle, ha promesso una vera e propria rivoluzione dello stato solido.