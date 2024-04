BMW, svelate le 40 nuove auto in uscita: 'Incredibili, Tesla dovrebbe iniziare a tremare'

Dopo Stellantis, che ha svelato ai dealers i prossimi 36 modelli in uscita, tocca a ora a BMW mostrare in anteprima ai concessionari le auto che verranno commercializzate da qui ai prossimi cinque anni, precisamente 40 nuovi modelli.

Un evento che ha riguardato in particolare il mercato americano e che si è tenuto alla presenza del CEO Oliver Zipse, nonché del Chief Technology Officer Frank Weber e del responsabile delle vendite Jochen Goller.

Più che positivi i commenti dei concessionari, come ad esempio quello di un venditore che ha spiegato: "Il prodotto è semplicemente irreale", mostrando quindi grande enfasi verso le nuove vetture in uscita, aggiungendo che "Aziende come Tesla dovrebbero iniziare tremare perché le auto elettriche di BMW sono assolutamente incredibili”.

Fra le auto che sono state svelate in anteprima, i nuovi X3 e X5, ma anche la nuova Serie 2 Gran Coupé e l'ammiraglia elettrica i7, oltre che i concept della berlina e del crossover di prossima generazione, molto probabilmente anche il Neue Classe X che anticipa il design dei prossimi SUV dell'elica.

In merito all'X3 un rivenditore ha spiegato che subirà un robusto restyling e che il nuovo modello “non sembra più un SUV compatto". L'X5 sarà invece più “cattivo” secondo lo stesso concessionario aggiungendo che “I suoi fari erano probabilmente la cosa più bella che abbia mai visto", riferendosi al nuovo design del gruppo ottico a forma di X che integra le luci di marcia diurna.

Attenzione anche alla BMW M5 Touring 2025, la nuova “arma letale” della casa bavarese, che verrà prodotta a fine anno in Germania, che vanterà un motore da ben 700 cavalli ibrido V8 Twin Turbo, e che sarà messa in vendita anche oltre oceano.

La casa tedesca mira a superare il record di vendite dello scorso anno negli Stati Uniti pari a poco più di 362mila auto, ed è previsto un incremento del 5 per cento entro l'anno in corso, anche grazie ai clienti sottratti a Tesla, come fatto sapere da un rivenditore. "BMW crede nei veicoli elettrici, ma sarà guidata dal mercato", ha aggiunto e concluso uno dei dealers presenti all'incontro.

