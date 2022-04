BMW svela la Serie 7 e i7: 6 cilindri e V8 ma in Europa si parte con l'elettrica

La BMW Serie 7 di settimana generazione è arrivata, e per la prima volta nella storia del modello avrà anche una versione full elecrtric con cui farà il suo debutto nel mercato europeo a partire dal 2023, assieme a motorizzazioni plug-in. Il lusso e la tecnologia sono sempre di prim’ordine, specialmente per i passeggeri del divano posteriore.

Come avrete capito dal titolo dell’articolo, la nuova Serie 7 sarà dunque disponibile con diverse motorizzazioni, ma alcune di esse sono riservate al mercato statunitense e cinese, mentre il debutto in Europa partirà proprio con la Serie 7 elettrica.

Si chiamerà i7 xDrive60 e utilizzerà due motori che prendono energia da una batteria da 101.7 kWh, che assieme danno vita ad una potenza di 544 CV e 745 Nm di coppia, che dovrebbero garantire una percorrenza compresa tra i 590 e 625 km. La batteria può essere ricaricata con una potenza di 195 kW, e in questo modo può recuperare 170 km di autonomia in appena 10 minuti. Più avanti, nel corso del 2023, è attesa anche la versione M elettrica, la i7 M70 xDrive, che porterà la potenza 660 CV e la coppia a 1000 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Le sospensioni pneumatiche adattive saranno di serie su tutte le nuove Serie 7 e permettono un comfort di marcia senza precedenti, ma all’occorrenza possono cambiare il carattere della vettura. Scegliendo la modalità Sport ad esempio, l’auto riduce l’altezza dell’assetto, altrimenti si può alzare sulle strade più dissestate. Come optional si possono aggiungere le quattro ruote sterzanti e la stabilizzazione attiva del rollio.

A livello estetico, anche la Serie 7 adotta il doppio gruppo ottico anteriore già visto sulla nuova X7, e non mancano le ampie griglie che sono diventate ormai una firma della casa bavarese. Il cofano lungo e la coda relativamente corta le donano un look più slanciato nonostante una lunghezza di 5.39 metri, e sulla variante elettrica ci sono elementi celesti ricorrenti che svelano la natura “green” del modello.

Sono però gli interni il pezzo forte della Serie 7, che adotta il nuovo BMW Live Cockpit Plus con il relativo software iDrive 8, che prende vita su un’unico display curvo composto da due schermi separati, uno da 12.3 pollici per la strumentazione e uno da 14.9 pollici per l’infotainment, a cui si aggiunge la BMW Interacton Bar, una striscia multifunzione con comandi capacitivi touch. Chi siede sui sedili posteriori invece si rifarà gli occhi sull’incredibile Theather Screen 8K da 31 pollici opzionale, dotato anche di Amazon Fire TV e altri servizi online, tutto gestibile tramite dei tablet da 5.5 pollici incorporati nelle maniglie delle portiere.

Esperienza visiva apicale, a cui si affianca un impianto audio non da meno, che si affida a 18 speaker in condizioni standard, che possono diventare 36 scegliendo l’opzione Diamond Surround Sound System firmata Bowers & Wilkins. Ovviamente non manca ogni sorta di assistenza attiva alla guida, tra i quali spicca un sistema di guida autonoma di Livello 2 Plus, anche se l’auto è già predisposta per quella di Livello 3.